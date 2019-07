Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) mausern sich zu echten Spielprofis! Bei Das Sommerhaus der Stars kämpfen die beiden ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer gegen sieben andere Promipaare und schlagen sich nicht schlecht. In der vergangenen Woche konnten sie das erste Spiel zu ihren Gunsten entscheiden. Jetzt legte Team Joliz nach: Bei "Du blöder Mixer" konnte Johannes die meisten intimen Fragen über seine Beziehung mit Yeliz beantworten.

Der blonde Beau ersparte seiner Liebsten eine ausgiebige Dusche aus unappetitlichen Essensmischungen, indem er stolze 27 richtige Antworten geben konnte. Damit waren die beiden Ex-Rosen-Kandidaten das beste Duo in diesem Wettbewerb und dürfen von den anderen Paaren wieder nicht auf die Abschussliste gesetzt werden. Für diese starke Leistung gab es umgehend tosenden Applaus von ihren Mitbewohnern. "Ich war schon megastolz", freute sich der 31-Jährige daraufhin im Sprechzimmer-Interview. Ein klares Indiz, dass er und Yeliz deutlich die Nase vorn haben?

Immerhin machen die beiden auch trotz der angespannten Situation in der portugiesischen Finca immer noch den Eindruck, eine harmonische Einheit zu sein. In einem vermeintlich krassen Gegensatz dazu stehen Mike Heiter und Elena Miras (27). Bei dem Ex-Love Island-Couple flogen nach dem zweiten Paarspiel die Fetzen. Ihr letzter Platz mit 13 Punkten wurde von der temperamentvollen Schweizerin umgehend kommentiert. "Ja, kein Wunder. Du warst echt so scheiße man", teilte sie dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter schonungslos mit.

TVNOW / Max Kohr Johannes Haller beim Spiel "Du blöder Mixer"

TVNOW / Max Kohr Yeliz Koc in "Das Sommerhaus der Stars"

TVNOW Mike Heiter und Elena Miras im Sommerhaus-Sprechzimmer

