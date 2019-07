Verspätetes Oma-Glück für Sophia Vegas' (31) Mutter! Die Reality-Blondine ist im Februar zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Verlobter Daniel Charlier bekamen eine Tochter namens Amanda Jaqueline. Sophias Follower sehen im Netz regelmäßig Baby-Updates, doch bei ihrer eigenen Familie ist das ein bisschen anders: Sophias Mutter Regina hat Amanda jetzt – fast ein halbes Jahr nach der Geburt – zum ersten Mal getroffen!

Neun Monate lang war die 31-Jährige nicht in Deutschland gewesen. Ihr Töchterchen hat nun erstmalig deutschen Boden betreten, denn die dreiköpfige Familie lebt im weit entfernten Beverly Hills. Dort hat Regina Sophia – und damit auch ihre Enkelin – noch nie besucht. "Konnte nicht. Ich hab viel zu tun gehabt, leider Gottes", erzählte sie im RTL-Interview. Außerdem habe sie ihre beiden Hunde nicht mit ins Flugzeug nehmen können. Jetzt haben sich Sophia und Regina in einem Düsseldorfer Hotel nach langer Zeit wiedergesehen – und Regina konnte auch endlich ihre Enkelin in die Arme schließen!

Ganz problemlos verlief dieses Treffen allerdings nicht. Regina brachte auch ihre geliebten Vierbeiner mit – für Sophia offenbar ein absolutes No-Go: "Es ist zwar meine Mutter, aber hygienisch gesehen wird sie nicht mit den Hunden zu meiner Tochter gelassen. Sie kann meine Tochter sehen, sie kann meine Tochter auch, nachdem sie ihre Hände desinfiziert hat, anfassen, aber ich bin da sehr pingelig."

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier mit Töchterchen Amanda Jaqueline

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Juni 2019 in Beverly Hills

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

