Drum prüfe, wer sich den Namen des Partners unter die Haut stechen lässt! In der zweiten Episode von "Promis privat" lassen Bert Wollersheim (68) und seine zweite Frau Ginger sich tätowieren, um ihre Liebe zu verewigen. Der Ex-Rotlichtkönig hat zwar bereits ein Tattoo von seiner Ginger in einer sexy Pose – darüber prangt allerdings der Name seiner Ex Sophia Vegas (31). Ob das ein Problem für Ginger ist?

Offenbar nicht! Im Promiflash-Interview zeigt sich die Blondine jetzt total entspannt: "Sie war ja mal ein Abschnitt seines Lebens. Mich stört es überhaupt nicht, dass es da steht." Den Vornamen seiner Ex hat Bert ohnehin bereits durchstreichen und durch ein "Las" ersetzen lassen – etwas schief steht jetzt also "Las Vegas" auf seinem Rücken. Ein Cover-up kommt für ihn nicht infrage, denn er betrachtet die Zeit mit der Promi Big Brother-Teilnehmerin als Zwischenstation seines Lebens. "Das ist wie so ein Erledigungszettel. Warum soll ich sie jetzt vernichten oder in die Verbannung schicken? Wir hatten ja auch gute Jahre. So, abgearbeitet", schließt er das Thema ab.

Auch für Ginger ist das Sophia-Tattoo längst kein Thema mehr. Sie freut sich viel mehr, dass sie nun ebenfalls einen permanenten Liebesbeweis für ihren Mann auf ihrer Haut trägt. "Mein Tattoo wird alles überragen", stellt das Erotikmodel im Promiflash-Gespräch klar.

"Promis privat" – die Promi-Doku ab dem 29. Juli 2019, montags bis freitags ab 18 Uhr bei Sat.1.

Facebook / officialbertwollersheim Bert Wollersheims Rücken-Tattoo für Sophia Vegas

Nicole Gehring/WENN Sophia Vegas und Bert Wollersheim im Gerichtsgebäude in Krefeld

Actionpress/ Tamara Bieber Bert und Ginger Wollersheim bei der "Tal der Skorpione" in Berlin

