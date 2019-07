Bei Iris Aschenbrenner (39) wölbt sich was! Seit Anfang Juni ist es für die Fans der Köln 50667-Darstellerin kein Geheimnis mehr: Sie ist schwanger! Im November soll ihr Sohn das Licht der Welt erblicken. Bis es so weit ist, hat ihr Babybauch allerdings noch ein bisschen Zeit, runder und praller zu werden – wegen all ihrer Bauchmuskeln gar nicht so offensichtlich. Jetzt beweist ein Schnappschuss der 39-Jährigen: Der Bauch ist da – der Mama-Glow auch!

Auf Instagram postete Iris ein Pic aus dem Pool, auf dem sie im Bikini in die Kamera lächelt. Mit beiden Händen umfasst sie liebevoll ihren Bauch. "Der Bikini passt noch", schrieb die Blondine dazu. "Die kurze Auszeit hat so gut getan. Jetzt bin ich wieder voller Tatendrang. Der Kleine liebt Schwimmen, habe ich festgestellt", lautete ihr kleines Schwangerschafts-Update weiter.

Der Weg zum Kindersegen war gar nicht so einfach für Iris. "Wir haben gut ein Dreivierteljahr daran rumprobiert, was natürlich auch insofern ein bisschen schwierig war, weil wir beide sehr viel arbeiten", erzählte sie neulich im Interview mit Promiflash.

Instagram / Iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner 2019 bei Engel und Bengel in München

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / iris_aschenbrenner Iris Aschenbrenner, Schauspielerin

