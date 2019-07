Der Kampf um das Herz von Bachelorette Gerda Lewis (26) ist kein Zuckerschlecken! Bereits nach zwei Wochen hat sich das Feld der Liebesanwärter deutlich gelichtet: Schon sechs der zu Beginn 20 Kandidaten mussten ihre Koffer packen und nach Hause fahren. Auch in Fabiano Carrozzo scheint Gerda nicht die große Liebe gesehen zu haben – er musste in Folge zwei die Heimreise antreten. Trotzdem sieht der Italiener keinen Grund, um Trübsal zu blasen: Stattdessen scheint er den Spieß umzudrehen und hält jetzt selbst die Rosen in der Hand!

Auf Instagram veröffentlichte der Hottie nach seinem TV-Aus eine Reihe von Bildern, die ihn mit einem riesigen Strauß roter Rosen in einem ebenfalls knallroten Fiat zeigen. "Da ich keine Rose bekommen habe, habe ich einfach alle für die nächste Nacht der Rosen geklaut", scherzt er zu einem der Schnappschüsse. Gleichzeitig nutzt der 29-Jährige die Gelegenheit, um sich bei seinen Fans für ihre Unterstützung zu bedanken und um der Bachelorette-Produktion eine humorvolle Botschaft zukommen zu lassen. "Sorry, um weitermachen zu können, müsst ihr mich schon zurückholen", witzelt er.

Während Fabiano Gerdas Korb ziemlich gut zu verkraften scheint, kann sein guter Freund Jorgo die Entscheidung der diesjährigen Rosenverteilerin überhaupt nicht verstehen. Der Grieche, der im vergangenen Jahr das Herz von Nadine Klein (33) erobern wollte, ist sich sicher: "Das Statement von Gerda zu seinem Rauswurf zeigt mir deutlich, dass sie definitiv zu wenig Zeit mit ihm verbracht hat und ihn nicht mal ansatzweise kennengelernt hat."

Melanie Thiele Bachelorette-Kandidat Fabiano Carrozzo

Anzeige

Melanie Thiele Bachelorette-Teilnehmer Fabiano Carrozzo

Anzeige

Instagram / jorgoalatsas Realitiy-TV-Darsteller Jorgo Alatsas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de