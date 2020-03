Fabiano Carrozzo hat sich etwas ganz Besonderes für die aktuell turbulente Zeit überlegt! Die momentane Krise überschattet in Deutschland immer mehr den Alltag der Bürger. In diesen Zeiten ist es wichtig, zu Hause zu bleiben. Das will auch der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer Fabiano unterstützen und liefert seinen Followern dafür ein bisschen Unterhaltung direkt auf die Couch: Er wird zum Wohnzimmer-DJ live auf Instagram!

Das kündigte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat nun auf Instagram an: "Weil es momentan keine Möglichkeit gibt, dass wir uns zusammenfinden und feiern, dachte ich mir, dass wir uns am Samstag um 20.15 Uhr in meinem Livestream treffen und ich für euch auflege!" Wie er darauf kommt, verrät er im Gespräch mit Promiflash: Er wolle einfach seine Reichweite für etwas Gutes nutzen und mit der Aktion ein Zeichen setzen. "Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es jetzt ist, zu Hause zu bleiben. Musik ist meine Leidenschaft, ich möchte versuchen, Menschen in dieser schwierigen Zeit auf andere Gedanken zu bringen und hoffe, dass es gut ankommt", stellte er klar.

Auch internationale Stars und Sternchen nutzen die soziale Plattform, um ihre Follower zu Hause zu entertainen. US-Sängerin Miley Cyrus (27) startete beispielsweise eine tägliche Live-Talkshow auf ihrem Account, zu der sie immer neue – ebenfalls sehr bekannte – Gäste einlädt. Was sagt ihr zu Fabianos Idee? Stimmt ab.

