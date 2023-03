Neue Staffel: Das sind die "Temptation Island"-Verführer!

Mit diesen Verführern könnte es heiß werden! Am 30. März startet Temptation Island in die nächste Runde. Das sind die vier Paare, die sich dem abenteuerlichen Fremdgeh-Format stellen werden: Nico Legat und Sarah, Louis und Tatum, Adam und Loreen sowie Adrian und Charline. Für die Ladys dürfte es in diesem Jahr nicht leicht werden, der Versuchung zu widerstehen: Die Verführer sind nämlich extrem heiß!

Der Cast wurde nun von RTL bekannt gegeben. Darunter befinden sich auch einige Promi-Männer. Are You The One?-Muskelmann Antonino De Niro und Take Me Out-Hottie Elionas sind mit von der Partie – außerdem sind gleich zwei ehemalige Bachelorette-Boys am Start: Fabiano Carrozzo und Philipp Krause. Diese Granaten werden die ein oder andere Dame vermutlich um den Verstand bringen.

Die Reality-TV-Bekanntheiten bekommen aber noch Verführer-Verstärkung von anderen heißen Männern: Chris, Keenan, Kevin, Lucas, Mikael, Pascal und Tim werden sicherlich auch für ordentlich Wirbel in der Villa sorgen. Bei welchem Verführer seht ihr am meisten Fremdgeh-Potenzial? Stimmt jetzt in der Umfrage ab.

RTL / Frank J. Fastner Antonino De Niro, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Elionas, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Fabiano Carrozzo, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Philipp Krause, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Chris, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Keenan, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Kevin, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Lucas, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Mikael, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Pascal, "Temptation Island"-Verführer 2023

RTL / Frank J. Fastner Tim, "Temptation Island"-Verführer 2023

