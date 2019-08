Evelyn Burdecki (30) ist wieder auf Liebessuche! Nachdem die beliebte Blondine zuletzt in diversen TV-Shows über die Bildschirme flimmerte, will sich die frühere Bachelor in Paradise-Kandidatin wieder verstärkt ihrem Privatleben widmen und geht erneut auf Partnersuche. Ihren Mr. Right sucht sie ein weiteres Mal im Fernsehen. Für die amtierende Dschungelcamp-Siegerin sprang dabei ein Date mit einem ebenfalls bekannten Kuppelshow-Boy heraus: Fabiano Carrozzo.

Er ist bekannt aus der diesjährigen Die Bachelorette-Staffel, die er allerdings mit leeren Händen verließ. Nach zwei Episoden musste der Karlsruher die Sendung wieder verlassen. Jetzt steckte die RTL-Show "Guten Morgen Deutschland" den 29-Jährigen in ein Schweinchenkostüm. So verkleidet beantwortete er zusammen mit seinen beiden als Krokodil und Löwe kostümierten Konkurrenten die Fragen von Evelyn. Fabianos Antworten gefielen der Blondine schließlich am besten und so konnte er sich ein Date mit Evelyn samt ausgiebigem Frühstück sichern.

Für diese Herausforderung musste sich Fabiano kaum vorbereiten – Evelyn sei für ihn keine Unbekannte. "Ich kenne sie schon seit Längerem. Man kennt sie ja aus dem Fernsehen und ich folge ihr auch auf Instagram. Sie ist eine echte Traumfrau." Auch die 30-Jährige schien mit ihrer Wahl zufrieden zu sein: Die italienischen Wurzeln des Bartträgers fand Evelyn besonders "cool". Ganz konkurrenzlos ist Fabiano aber nicht: Auch der Bewerber im Löwenkostüm darf an der Kaffeerunde teilnehmen.

Instagram / fabianocarrozzo Ex-Bachelorette-Teilnehmer Fabiano Carrozzo

Getty Images Evelyn Burdecki im Titanic Hotel in Berlin

TVNOW Bachelorette-Kandidat Fabiano Carrozzo

