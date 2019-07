Die Gerüchteküche ist aktuell wieder heiß am Brodeln! Seit Wochen beschäftigt Medien und Fans nur eine Frage: Wann und wo werden Topmodel Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) sich das Jawort geben? Aktuell wurden die beiden beim Turteln auf der Trauminsel Capri gesichtet – und dort soll offenbar bald auch geheiratet werden. Im Netz sorgt die Blondine nun erneut für Spekulationsstoff: Probt sie ganz in Weiß etwa bereits für den großen Tag?

Zusammen mit ihrem Liebsten und dessen Bruder Bill (29) strahlt Heidi auf einem Instagram-Bild in die Kamera. Das besagte Kleid im schicken Neckholder-Style erinnert dabei bereits stark an einen Hochzeitstraum in Weiß. Angeschmiegt an den Tokio Hotel-Star setzt die Laufstegschönheit nicht nur ihr Lächeln, sondern auch ihre Brust in Szene. Den Fans bietet sich der direkte Ausblick auf Heidis Nippel. Ob auch Tom für sein Heiratsoutfit letztendlich in die Modekiste greifen wird, bleibt abzuwarten. Während seine Verlobte gerade auf die elegante Variante setzt, ist er noch im lässigen weißen Shirt und mit Wuschelmähne unterwegs.

Auch in Heidis Story zeigt sich das Paar in dem Outfit, das Hochzeitsgedanken aufkommen lässt. Neben der festlichen Zeremonie, die offenbar am Samstag stattfinden soll, werden Heidi und Tom wohl auch eine große Pre-Wedding-Party schmeißen. Verwunderlich wäre es also nicht, wenn das Brautpaar und seine Gäste vorab schon einmal die Festtagsoutfits ausprobieren würden.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Juli 2019

Anzeige

Action Press / Laurent VU/SIPA Tom Kaulitz und Heidi Klum im Juli 2019 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de