Kann Schweizer Benjamin im zweiten Anlauf sein Glück finden? Vor nunmehr fünf Jahren nahm der Singlemann bei Schwiegertochter gesucht teil. Während Benny in Format-Mitstreiter Ingo (28) einen Freund fürs Leben gefunden hat, war die Verbindung zu seiner TV-Auserwählten Eva-Maria leider nur von kurzer Dauer. Dennoch gibt er den Glauben an die Traumfrau nicht auf und wünscht sich eine zweite Chance bei "Schwiegertochter gesucht"!

Zu hohe Erwartungen seitens der Frauen, Enttäuschungen, Körbe: Die vergangenen Jahre haben liebestechnisch für Benjamin nicht gerade rosig ausgesehen, wie er Promiflash erzählt. Für die aktuelle Staffel des Kuppelformats sei seine erneute Teilnahme zunächst im Gespräch gewesen, doch im April habe er dann eine Absage bekommen. Den genauen Grund kenne er nicht. Seinen ersten Dreh mit RTL habe der frühere Postbote im Gegensatz zu einigen anderen Kandidaten aber in guter Erinnerung behalten, mit dem Team habe er sich sehr wohlgefühlt. Auch wenn er Moderatorin Vera Int-Veen (51) damals nicht persönlich kennenlernen konnte, würde er große Stücke auf sie halten: "Vera hat das gewisse Etwas, die Leute zu nehmen und jeden für sich zu gewinnen und dann die Frauen auszusuchen", sagt Benjamin.

Mit Handelsfachpacker Marco und Schlager-DJ Bernd hatten im vergangenen Jahr erst zwei Ex-Kandidaten eine neue Chance erhalten, außerdem wird in dieser Staffel Engelfreund Heiko ein weiteres Mal auf die Pirsch gehen. Ob Benjamin dann möglicherweise 2020 wieder nach seiner Traumfrau suchen darf? Zumindest bringt er eine große Portion Abenteuerlust mit, denn für seine große Liebe würde er auch umziehen: "Ich bin in der Schweiz nicht mehr geklammert. Man muss immer alles ausprobieren." Glaubt ihr, er wird noch eine zweite Chance für die TV-Liebessuche bekommen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

