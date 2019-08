Gewitterwolken überm Paradies? Man kann vieles über die Beziehung von Temptation Island-Babe Anastasiya Avilova (30) und dem Schlagersänger Ennesto Monté (44) behaupten, doch eine Sache ist klar: Es wird nie langweilig mit ihnen! Nach nur wenigen Wochen Beziehung hatten die beiden im ersten gemeinsamen Liebesurlaub vor Kurzem ihre erste große Krise. Kurz darauf folgte die glückliche Versöhnung – doch die war anscheinend nicht von langer Dauer! Oder was hat es zu bedeuten, dass Anastasiya Ennesto auf Insta entfolgt ist?

Auf die virtuelle Trennung angesprochen ließ die 30-Jährige gegenüber Promiflash ordentlich Dampf an. "Also aktuell habe ich einfach gar keine Lust, Ennesto in meinem Feed zu sehen. Ich bin enttäuscht und sauer. Ich denke, das wird jede Frau verstehen", erklärte sie wütend. Der Grund für Anastasiyas Enttäuschung: die gemeinsamen Fotos von Ennesto und Daniela Büchner (41)! "Ich hab ihm meine Meinung ganz klar gesagt. Er hat mich hintergangen. Er hat mir gesagt, dass er an dem Tag einen Termin hat und war weg. In meinen Augen war das ein Date", behauptete sie weiter. Darüber hinaus beteuerte sie, dass sich die beiden bereits länger kennen würden und sie auch wisse, dass Daniela der Meinung sei, Ennesto sei ein toller Mann.

"Das alles reicht mir. Ich weiß, was ich darüber zu denken habe. Deshalb bin ich ihm auch entfolgt", erklärte sie. "Ich habe meine Sachen gepackt und bin zu meinem Vater in die Ukraine." Zumindest ihm könne sie noch vertrauen, betonte das Reality-TV-Sternchen, musste jedoch auch anmerken: "Ennesto und ich haben miteinander darüber gesprochen. Er weiß, wie ich denke. Ich denke schon, dass mit Daniela nichts gelaufen ist und trotzdem fühle ich mich verraten."

Instagram / ennesto.official Ennesto Monté und Anastasiya Avilova

ActionPress Daniela Büchner und Ennesto Monté

Instagram / nasia_a TV-Gesicht Anastasiya Avilova

