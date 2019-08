Beim "ZDF-Fernsehgarten" kehrt einfach keine Ruhe ein! Erst vergangene Woche gab es eine Premiere in der Kultsendung: Die Show musste zum ersten Mal in ihrer Geschichte kurzzeitig abgebrochen werden, weil die Künstler und Gäste wegen Unwettergefahr evakuiert werden mussten. Wer sich nach diesem Durcheinander kommenden Sonntag auf eine normale Ausgabe gefreut hatte, wird jetzt enttäuscht sein: Der Fernsehgarten fällt diese Woche aus!

Der Grund dafür ist dieses Mal aber nicht das Wetter, sondern ein Sportereignis: "Wir pausieren bis zum elften August wegen der 'FINALS-Berlin'", heißt es auf dem offiziellen Facebook-Profil des Formats. Aber was ist das für ein Event? Diese Frage stellten sich auch einige User auf der Social-Media-Plattform. Die Antwort lieferte der Fernsehgarten in einem Kommentar selbst: "'Die Finals' vereinen zehn deutsche Meisterschaften im Bahnradsport, Bogensport, Boxen, Kanu, in der Leichtathletik, beim Modernen Fünfkampf, Schwimmen sowie Turnen, Triathlon und Trial." Das Ganze sei quasi eine Art Mini-Olympiade.

Der Fernsehgarten geriet in jüngster Zeit immer wieder in die Schlagzeilen. Erst vor wenigen Wochen erntete die Sendung von einigen Schlagerstars harte Kritik, weil ausgewählte Künstler dort angeblich nicht mehr auftreten dürfen. Anfang Juni wurde derweil ein Auftritt von Pietro Lombardi (27) gecancelt, nachdem der Veranstalter verlangt hatte, dass er ohne seine Cap auftreten soll.

ActionPress Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten"

Getty Images Andrea Kiewel in Mainz, Mai 2014

ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin des "ZDF Fernsehgarten"

