Im Dezember 2017 sollte sich das Leben von Jörn Schlönvoigt (33) und Hanna Weig (23) für immer verändern – ihr erstes Kind erblickte das Licht der Welt! Töchterchen Delia ist seitdem der ganze Stolz des GZSZ-Stars. Die Eltern lieben ihren Nachwuchs so heiß und innig, dass sie sich für die Zukunft ein weiteres Kind wünschen. Wie viel seine Tochter dem Schauspieler bedeutet, beweist nun auch diese Aktion: Zu seinem 33. Geburtstag machte Jörn Delia eine Liebeserklärung!

Via Instagram teilte der Serien-Hottie einen Vater-Tochter-Schnappschuss mit seinen Fans. Auf dem Bild trägt Jörn Delia in seinen Armen – und gibt ihr einen dicken Schmatzer auf den Mund! "Ich halte das beste Geburtstagsgeschenk gerade in meinen Armen", betonte er und setzte den Hashtag #dankbar dahinter.

Unter dem Beitrag haben sich bereits etliche Glückwünsche für das Geburtstagskind angesammelt – unter anderem von Jörns GZSZ-Kolleginnen: "Ich drück euch beide! Happy, happy Birthday", gratulierte die hochschwangere Chryssanthi Kavazi (30). "Alles Liebe, Schlöni! Fühlt euch gedrückt", grüßte die Zweifach-Mama Isabell Horn (35).

Instagram / joern_schloenvoigt Jörn, Delia und Hanna in Los Angeles

Instagram / joern_schloenvoigt GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt und seine Tochter Delia

Instagram / chriss_cross Chryssanthi Kavazi, Schauspielerin

