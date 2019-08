Bei Ana Ivanovic (31) und Bastian Schweinsteiger (35) reiht sich ein Highlight an das nächste: Erst Ende Mai verkündeten die beiden, dass sie ihren zweiten Nachwuchs erwarten. Vor wenigen Tagen feierten sie dann ihren dritten Hochzeitstag – und nun stand bereits die nächste Feier ins Haus: Der Fußballer wurde am 1. August 35 Jahre alt. Wie schon in den Jahren zuvor widmete Ana ihrem Liebsten zu diesem Anlass wieder ein paar liebevolle Zeilen in den sozialen Medien.

Auf Instagram veröffentlichte die ehemalige Tennisspielerin ein neues Pärchenfoto von sich und Basti und schrieb dazu: "Alles Gute zum Geburtstag, mein wunderbarer Ehemann und großartiger Vater. Wir lieben dich sehr. Wen die 31-Jährige mit "wir" meint, verdeutlichte sie zusätzlich mit den Emojis einer dreiköpfigen Familie und einer schwangeren Frau.

Aufmerksame Beobachter dürfte auf dem Bild allerdings noch ein weiteres Detail ins Auge gestochen sein: Obwohl Anas weißes Kleid weit geschnitten ist, ist bereits ein kleiner Babybauch auf dem Foto zu erkennen. Wie findet ihr Anas Geburtstagsgruß an Basti? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger in Chicago, Juni 2019

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic in Chicago, Juli 2019

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic, ehemalige Tennisspielerin

