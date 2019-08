Die letzte Maske ist gefallen! Max Mutzke (38) konnte am Donnerstagabend das große Finale von The Masked Singer für sich entscheiden. Nicht wenige hatten bereits im Vorfeld vermutet, dass sich der "Can't Wait Until Tonight"-Interpret unter dem Astronauten-Helm verbirgt – nicht zuletzt aufgrund der kurzen Indizien-Videos, die den TV-Zuschauern in jeder Show geliefert wurden. Doch in wieweit durften die kostümierten Stars bei den Hinweisen auf ihre Person eigentlich mitbestimmen?

Nach dem Finale brachte der stolze Sieger gegenüber Promiflash Licht ins Dunkel: Die Kandidaten seien alle an einen geheimen Ort bestellt worden, meistens in der jeweiligen Heimatstadt. "Man hat sich dann ein Hotelzimmer gemietet, ist dort reingegangen für drei Stunden und hat einfach erzählt", ließ der Musiker die Entstehung der kurzen Clips noch einmal Revue passieren. Die fertigen Beiträge habe er selbst aber erst kurz vor der Show begutachten können, wie er nun offenbarte: "Immer nur einen Tag vor den Shows, weil sie dann entschieden haben, welche Clues sie jetzt verraten."

Wirklich viel Mitbestimmungsrecht hatten die Promis damit bei den Hinweisen also nicht. "Man hat das immer so abgesegnet", bestätigte Max gegenüber Promiflash. Dieser Umstand scheint den 38-Jährigen aber nicht weiter gestört zu haben – mit der Arbeit der Produzenten war er offenbar sehr zufrieden: "Die haben sich da sehr viele, ganz krasse Gedanken gemacht."

Getty Images Max Mutzke beim Deutschen Radiopreis 2018

