Schlüpfriges Geständnis von Verona Pooth (51)! In den 90er-Jahren nahm die TV-Beauty an verschiedenen Misswahlen teil – und das ziemlich erfolgreich. 1995 gewann sie beispielsweise einen Schönheitswettbewerb in den USA. Damals setzte ihr kein Geringerer als der heutige US-Präsident Donald Trump (73) das Krönchen auf. In einem alten Interview hieß es noch, sie habe kein Wort mit dem Unternehmer gewechselt, doch nun verriet sie: Die Begegnung war ganz schön flirty.

"Wir waren 100 internationale Schönheitsköniginnen. Und sein Großvater kommt aus Deutschland und er kam immer zu mir, weil ich Miss Germany war und weil er sich für das Land interessierte und so hatten wir dann ein kleines Techtelmechtel", erklärte die 51-Jährige in einer neuen Folge von Promi Shopping Queen, die am kommenden Sonntag ausgestrahlt wird. Später habe der Politiker sie dann zur Miss American Dream gekrönt.

Doch ernsthaft interessiert war Verona nicht an dem 73-Jährigen – im Gegenteil. "Ich wollte nicht, dass irgendjemand denkt, dass ich was von Trump wollte", stellte sie 2017 klar. Da sei Dieter Bohlen (65) noch die bessere Partie gewesen, scherzte sie weiter. Die Schönheitskönigin und der Pop-Titan waren jahrelang ein Paar, bevor 1997 das Ehe-Aus folgte.

Getty Images Donald Trump 2019

AEDT/WENN.com Verona Pooth bei der Ein Herz für Kinder Gala, 2018

P. Hoffmann/WENN.com Verona Pooth auf der Berlinale 2018

