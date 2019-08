Emil Kusmirek (29) hat wohl eine heiße Spur gefunden! Der beste Freund von Male-Model Nico Schwanz (41) wurde vor gut einem Jahr der neue Tanzpartner von Katja Kalugina (26). Der Let's Dance-Profi wiederum war bis vor wenigen Tagen noch mit Emils Kumpel Nico liiert. Doch nun scheint die Choreografin beide Verbindungen kappen zu wollen: Katja hat nämlich einen neuen Tanzpartner und der könnte sogar mehr als nur ein Kollege sein...

Im Gespräch mit Promiflash erklärte der Irokesenträger nun, wie es um seine Zusammenarbeit mit der Blondine nach deren Trennung von Nico steht. Katja offenbarte ihm kürzlich, dass sie einen neuen Tänzer an ihrer Seite habe: "Natürlich habe ich sie gefragt, wie das jetzt mit uns weitergeht, also als Tanzpaar, und dann hat sie gesagt: 'Mit dir kann ich in Deutschland Shows tanzen und mit ihm habe ich schon eine gewisse Tanzpartnerschaft'", zitierte Emil Katja. Diese Aussage habe ihn sehr misstrauisch gemacht. Außerdem ließ ein weiteres Indiz den einstigen Das Supertalent-Teilnehmer stutzig werden: "Warum ich denke, dass Katjas neuer Tanzpartner der Grund für die Trennung ist, ist, dass die beiden einen gemeinsamen Urlaub planen. Das hat sie mir am Telefon gesagt."

Zugeben wolle Katja eine mögliche Liaison mit dem Franzosen Dimitri Boog zwar nicht, doch für Emil besteht daran kein Zweifel. "Wer weiß, wie lange es dauert, bis sie ihre Beziehung mit dem neuen Tanzpartner öffentlich macht. Dann können wir sehen, wer recht hatte", beharrte er gegenüber Promiflash auf seinem Standpunkt. Nun wolle sich der Tanzlehrer aber vor allem um seinen Freund Nico kümmern, der wegen der Trennung immer noch am Boden zerstört sein soll.

ActionPress / Jens Krick / Future Image Emil Kusmirek im Jahr 2017 in Köln

Anzeige

Instagram / dimitriboog Dimitri Boog, Tänzer

Anzeige

Getty Images Nico Schwanz und Katja Kalugina bei der Fashion Show von Riani

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de