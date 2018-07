Seit 2012 fegt Katja Kalugina (25) bei Let's Dance über das Parkett. Doch auch außerhalb der Promishow ist die professionelle Tänzerin überaus fleißig. Sie geht bei diversen Wettbewerben an den Start und das nicht ganz unerfolgreich. Kürzlich kämpfte sie sogar um den WM-Titel. Doch jetzt wechselte die Blondine erst mal ihren Tanzpartner – und dabei handelt es sich um keinen Geringeren als Emil Kusmirek (28).

Auf der Fashion Show von Guido Maria Kretschmer (53) verriet Katja jetzt gegenüber Promiflash, wie es zu der Kooperation mit dem Das Supertalent-Star kam:"Wir haben uns auf einem Event kennengelernt, wo er alleine performt hat und ich mit meinem damaligen Tanzpartner. Und es ist ziemlich schnell eine große Freundschaft entstanden, weil er einfach total verrückt ist, genau so wie ich." Und sogar in der RTL-Sendung habe der extrovertierte Freestyler ihr schon geholfen: "Wir haben uns sehr schnell verstanden und bei 'Let's Dance' haben wir auch zusammengearbeitet. Er hat mir bei dem Contemporary unter die Arme gegriffen." Deshalb sei es jetzt Schicksal, dass ihre Freundschaft zu einer beruflichen Beziehung wurde.

Dass die Zusammenarbeit mit der Choreografen auch sehr kräftezehrend sein kann, dürfte Emil wohl von Roman Lochmann (19) gehört haben. Der YouTuber wurde Katja in der letzten Let's Dance Staffel zugeteilt und kam regelmäßig an seine körperlichen Grenzen. Allerdings ist der Irokesenträger schon länger Profitänzer und sehr wahrscheinlich an das harte Training gewöhnt.

Getty Images / Sascha Steinbach Emil Kusmirek, Tänzer

MG RTL D / Stefan Gregorowius Katja Kalugina und Roman Lochmann in der fünften "Let's Dance"-Show

Instagram / romanlochmann Roman Lochmann und Katja Kalugina beim Training

