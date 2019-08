Das möchte Michael Wendler (47) nicht auf sich sitzen lassen! Seit zwei Wochen läuft die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars. In dem Reality-TV-Format sind auch der Schlagerstar und seine Partnerin Laura Müller (19) zu sehen. Vielen ist die Beziehung des ungleichen Paares ein Dorn im Auge, so auch Mitbewohner Willi Herren (44): Er meinte, der Schülerin fehle es an Reife. Doch für den Wendler ist Laura sogar die Reifere von ihnen beiden.

Im Interview mit RTL.de sprach der 47-Jährige Tacheles und offenbarte, wer bei ihnen die Hosen anhat. "Die Laura zeigt mir meine Grenzen. Die Laura sagt mir, was ich sagen soll. Das ist nicht so, wie man jetzt denkt, dass sie das kleine Dummchen ist und macht, was ich sage", verriet der "Sie liebt den DJ"-Interpret. Seine Freundin habe seiner Meinung nach schon ganz genaue Vorstellungen davon, was sie möchte und was nicht.

Von Dominanz ihrerseits wollte die 19-Jährige dann aber doch nichts wissen. "Ich vertraue meinem Mann zu 100 Prozent und ich liebe ihn, wie er ist und ich muss ihm keine Grenzen setzen. [...] Ich bin mit all seinem Handeln einverstanden", stellte Laura klar. Bleibt abzuwarten, ob sie das nach der Ausstrahlung der weiteren Sommerhaus-Episoden noch genauso sieht.

