Geht da etwa was zwischen Brad Pitt (55) und Lena Dunham (33)? Die beiden Hollywoodstars hüpfen derzeit im Rahmen der Promo-Tour zu ihrem Film "Once Upon a Time in Hollywood" von einer Filmpremiere zur nächsten. Auf dem roten Teppich in London posierten sie unter anderem mit ihren Kollegen Margot Robbie (29) und Leonardo DiCaprio (44). Bei dieser Gelegenheit schnappte sich Lena den Frauenschwarm einfach und küsste ihn auf die Wange!

In ihrem farbenfrohen Federkleid von 16ARLINGTON ergriff Lena die Chance und drückte Brad ein Küsschen auf – vor den Augen von Leo und Star-Regisseur Quentin Tarantino (56) sowie zahlreichen Fotografen. Ihre Hand legte sie dabei sanft auf seine Schulter. Der 55-Jährige wirkte jedoch etwas überrascht von der offenen Zuneigung der 33-Jährigen und stand in seinem schicken schwarzen Anzug fast ein wenig unbeholfen da.

Und das, obwohl die beiden eine Freundschaft verbindet. Brad war beispielsweise auch bei Lenas Geburtstag im Mai dabei. Schon am Set sollen sich die beiden bestens verstanden haben und wurden öfter bei einem Plausch gesehen. Im Oktober 2018 zeigte die Autorin ihrem Kollegen in einer Drehpause sogar ihre Unterwäsche, indem sie einfach ihr Kleid hochzog, wie Daily Mail berichtete.

Action Press / Collection Christophel Lena Dunham, Margaret Qualley und Brad Pitt in "Once Upon a Time in Hollywood"

Anzeige

Getty Images Lena Dunham im Juli 2019 in London

Anzeige

Splash News Brad Pitt im Juli 2019 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de