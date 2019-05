Dieses Geschenk wünscht sich wohl jedes Fan-Girl! Am vergangenen Montag feierte Lena Dunham (33) ihren 33. Ehrentag. Im Netz teilte der Girls-Star mehrere Schnappschüsse seiner Sause, auf der unter anderem auch Tess Holliday (33) und Rumer Willis (30) mit ihm anstießen. Ein Gast verschlug den Anwesenden allerdings komplett die Sprache und dürfte zu Herzrasen geführt haben: Lena bekam von Brad Pitt (55) eine Geburtstagsumarmung!

Direkt auf dem ersten Instagram-Foto ihres Ehrentagpostings strahlt die Schauspielerin gemeinsam mit dem Hollywood-Hottie in die Kamera. Den Drücker des Schönlings ließ Lena in ihrem Text zu den Pics zwar unkommentiert. Dafür offenbarte sie, wie besonders dieser Tag für sie gewesen ist: "Früher dachte ich, dass ein Erwachsener, der sich in seinen Geburtstag stürzt, etwas Unangenehmes an sich hat. Bis mir klar wurde, dass ich nur neidisch auf das Selbstvertrauen und die Selbstliebe war, die man braucht, um zu sagen: 'Es ist mein Tag, Leute!'" Dieses Jahr sei die Serien-Darstellerin glücklich: "Ich bin so dankbar dafür, wo ich bin, wer ich bin und jedem, der mir bei meiner Reise zu Gesundheit und Nüchternheit geholfen hat."

Aber nicht nur ihr Ehrentag stand für Lena im Mittelpunkt. Auch ihr "Friendly House"-Projekt wurde bei ihrer Party thematisiert – ein Erholungsheim für Frauen, die mit Drogen- oder Alkoholproblemen kämpfen. Sie habe an dem Tag keine Geschenke gewollt, sondern zu Spenden aufgerufen. Brad soll ein großer Unterstützer ihres Projekts sein.

Getty Images Brad Pitt bei einer Preisverleihung im November 2018

Getty Images Lena Dunham bei der Met Gala 2019

Getty Images Lena Dunham

