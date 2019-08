Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) greifen für ihre Hochzeit ziemlich tief in die Tasche! An diesem Wochenende wollen die beiden sich auf Capri das Jawort geben – und zwar mit einem luxuriösen Party-Marathon! Schon am Freitag gab es eine Pre-Wedding-Party in einem Restaurant an der Küste von Capri. Am Samstag soll dann die eigentliche Zeremonie auf einer Jacht stattfinden. Das Ganze lässt sich das Brautpaar natürlich einiges kosten: Insgesamt sollen Heidi und Tom für ihre Hochzeit etwa drei Millionen Dollar ausgegeben haben!

Das berichtet ein Insider nun gegenüber HollywoodLife: "Die Hochzeit kostet mindestens drei Millionen Dollar. Sie werden drei Tage lang ihre Hochzeit mit mehreren Veranstaltungen feiern." Demnach hätten das Model und der Tokio Hotel-Star umgerechnet etwa 2,7 Millionen Euro für ihren Ringtausch springen lassen – kein Wunder, immerhin soll alleine die Location für die Vorhochzeitsparty schon satte 20.000 Euro Miete gekostet haben.

Schaut man sich die hochkarätige Gästeliste für Heidi und Toms großen Tag an, wundert es nicht, dass das Brautpaar auf so viel Luxus gesetzt hat. Angeblich sollen nämlich Stars wie Naomi Campbell (49), Mariah Carey (49) und Tyra Banks (45) mitfeiern. Außerdem wurden schon deutsche Promis wie Sasha (47) und Wolfgang Joop (74) gesichtet.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2019 in Paris

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz im Juli 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an ihrem 46. Geburtstag am 1. Juni 2019

