So gut steht Myleene Klass (41) die Schwangerschaft! Derzeit erwartet die Schauspielerin bereits ihr drittes Kind. Es ist der erste gemeinsame Spross mit ihrem Partner Simon Motson und nach zwei Töchtern wird es außerdem der erste Sohn für die Brünette. Bis sie ihren Spross zum ersten Mal in die Arme schließen kann, dauert es offenbar auch nicht mehr allzu lange: Stolz präsentierte Myleene jetzt ihren XXL-Babybauch – und zwar splitterfasernackt!

Den hübschen Schnappschuss veröffentlichte die 41-Jährige nun auf Instagram. Auf dem Schwarz-Weiß-Foto zeigt sich die Dreifachmama in spe im Profil und verdeckt ihre Brüste zum Teil mit ihren Händen. Da sie keinen Fetzen Kleidung am Körper trägt, gibt das Bild den Blick auf ihren kugelrunden Bauch frei – der in den vergangenen Wochen offenbar noch mal einen ordentlichen Wachstumsschub gemacht hat!

"Ich werde mich niemals an das Wunder gewöhnen oder es für selbstverständlich nehmen, ein Kind auszutragen", kommentierte Myleene die Aufnahme und witzelte dann: "Ja, ich bin immer noch schwanger!" Den genauen Geburtstermin hat die TV-Beauty bisher nicht verraten – doch es sieht ganz danach aus, als wäre es demnächst so weit!

Instagram / myleeneklass Myleene Klass mit Freund Simon Motson und ihren Töchtern Hero Harper und Ava Bailey im Juli 2019

Instagram / myleeneklass Myleene Klass im Juli 2019

Getty Images Myleene Klass, Schauspielerin

