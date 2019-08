Gut Ding will Weile haben: Das haben sich offenbar auch Niklas Schröder (30) und Jessica Neufeld (25) gedacht, als sie ihre Eheringe ausgesucht haben. In nur wenigen Wochen gibt sich das TV-Paar das Jawort. Die Vorbereitungen für den wohl schönsten Tag des Lebens laufen auf Hochtouren. Deko, Anzug und Brautkleid, Location – alles will organisiert werden. Jetzt können Nik und Jessi aber einen weiteren wichtigen Punkt auf ihrer To-do-Liste abhaken: Sie haben ihre Trauringe gefunden!

"Nach fast eineinhalb Stunden haben wir es geschafft. Wir heben es, Leute. Wir haben es!", teilte Nik kürzlich seiner Community via Instagram-Story mit. Eine Juwelierin hatte Braut und Bräutigam zu Hause besucht und allerlei Auswahl mitgebracht. Die Entscheidung haben sich die beiden alles andere als leicht gemacht – zeigen wollten sie die Symbole ihrer Liebe aber noch nicht: "Ich kann zu den Ringen sagen, schlicht und unauffällig ist auf jeden Fall was anderes. Wir haben uns da nicht lumpen lassen und uns zwei richtig schöne, geile Ringe ausgesucht."

Und noch etwas ist bereits geklärt: Die YouTuberin wird ihren Mädchennamen abgeben! "Schöder, Jessica, geborene Neufeld. Jessi wird auf jeden Fall meinen Namen annehmen. Jessica Schröder. Herrlich", erzählte Nik ebenfalls vor Kurzem seinen Followern im Netz.

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Niklas Schröder im Februar 2019

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld auf Kos, Juli 2019

Instagram / nik_schroeder Jessica Neufeld und Niklas Schröder

