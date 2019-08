Natascha Beil ist bald wieder im TV zu sehen! Die Beauty machte sich durch Shows wie Germany's next Topmodel und Love Island einen Namen und verzauberte das Publikum stets mit ihrer authentischen Art und ihrer Schönheit. Schon bald dürfen ihre Fans der gelernten Hairstylistin ihr bei der Arbeit über die Schulter blicken: Ab dem 5. August ist Tascha bei "Team Beauty" zu bestaunen!

Via Instagram teilte die Kurvenqueen eine Vorschau zur ersten Folge des neuen RTL II-Formats. In der Bildunterschrift drückte Tascha ihre Vorfreude über die Ausstrahlung aus: "Nur noch viermal schlafen, dann ist es so weit." Die Fans können es scheinbar ebenfalls gar nicht mehr erwarten, die Beauty wieder im Fernsehen zu sehen. Schon nach wenigen Stunden hatten über 22.500 Follower auf den Like-Button gedrückt.

In der neuen, zweistündigen Sendung wird Menschen bei verschiedensten Beauty-Problemen geholfen. Laut Quotenmeter befinden sich in dem Expertenteam neben Tascha noch die Waxing-Spezialistin und Kosmetikerin Melanie Burkart, die Friseurmeister Denny Kinder und Andy Jekel, der plastische Chirurg Dr. Leonard Josipovic sowie die Microblading-Fachfrau Filiz Christoph.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil im Juni 2019 in Hessen

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil im Juli 2019 in Köln

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil im April 2019 in Frankfurt

