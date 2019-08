Nach der Trauung ist vor dem Essen: Doch was kommt bei Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz' (29) Hochzeitsfeier auf den Tisch? Heute Abend erreichte das Liebesglück der GNTM-Chefin und ihrem Traummann seinen absoluten Höhepunkt: Auf einer Luxusjacht vor der Insel Capri schloss das Paar den Bund fürs Leben. Anschließend will die Wedding-Gesellschaft selbstredend bewirtet werden – ob die 160 Gäste mit einem so rustikalen Menü gerechnet haben?

Einen leichten, inseltypischen Caprese-Salat? Von wegen! Wie Bild berichtet, fahren Heidi und Tom richtig deftig auf. Vorab servierte das frisch getraute Ehepaar eine klassische Hochzeitssuppe, gefolgt von Wiener Schnitzel und Vierländer Ente als Hauptgerichte – leichte Kost bei aktuell noch immer sommerlichen 24 Grad ist eindeutig anders.

Dass die zwei Fans der deutschen Küche sind, ist kein Geheimnis. Besonders Heidi betonte schon des Öfteren: Bei ihr landen gerne mal herzhafte Gerichte auf dem Teller! "Deutsche Hausmannskost! Aber nur ab und zu: Schnitzel, Rotkohl, Spitzkohl, Knödel und Sauerkrautsuppe", schwärmte die 46-Jährige einst im Interview mit InStyle.

