Heidi Klum (46) steckt momentan mitten in den Vorbereitungen für ihre Hochzeit mit Tom Kaulitz (29). Angeblich soll sich das Paar schon Anfang August das Jawort geben – und so kurz vor dem großen Tag gibt es für die Braut in spe noch einiges zu tun. Viel ist bisher nicht über die Pläne der Turteltauben bekannt. Aber Heidis neues Posting könnte nun einen Hinweis auf das Festtagsmenü geben.

Ein heißes Instagram-Bild zeigt die Germany's next Topmodel-Chefin nur mit einem Mini-Tanga bekleidet beim Sonnenbaden. "Ich arbeite an meiner Bräune und meiner Hochzeits-To-do-Liste", schrieb sie zu dem sexy Pic. Eigentlich ist der knackige Po der 46-Jährige der Blickfang des Fotos. Doch bei genauerem Hinsehen liegt besagte Liste direkt neben dem Model und tatsächlich lassen sich darauf zwei Worte entziffern: "Kohlrabi" und "Kartoffelpfannkuchen". Wollen Heidi und Tom ihren Gästen also deutsche Hausmannskost servieren?

Ganz abwegig wäre das nicht. Schließlich betonte die gebürtige Bergisch Gladbacherin in der Vergangenheit immer wieder, dass sie eine Vorliebe für deftiges Essen habe. Im Interview mit InStyle verriet die Vierfach-Mama ihre Schwäche: "Deutsche Hausmannskost! Aber nur ab und zu: Schnitzel, Rotkohl, Spitzkohl, Knödel und Sauerkrautsuppe."

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Juli 2019

Anzeige

MEGA Heidi Klum, Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de