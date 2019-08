Es war eine echte Bilderbuch-Hochzeit: Gestern nahm Germany's next Topmodel-Chefin Heidi Klum (46) in einer traumhaften Zeremonie in der malerischen Kulisse der italienischen Insel Capri den Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (29) zum Ehemann. Die Festlichkeiten um das Jawort der beiden Weltstars erstrecken sich über ganze drei Tage. Nach der gestrigen Hochzeitsnacht ging es erst zum Kater-Lunch in ein Restaurant und danach sprang Modelmama Heidi zur Abkühlung in den Golf von Neapel.

Wie es sich für eine frisch gebackene Braut gehört, war sogar der Badeanzug der Vierfach-Mama ganz in Weiß. Auf aktuellen Paparazzi-Aufnahmen sah man Heidi mit einem Drink am Wasserrand sitzen und die Beine ein wenig baumeln lassen. Auf anderen Fotos sieht man sie sogar im Wasser eine Runde schwimmen. Ob sie nach der ersten Nacht als Frau Kaulitz wohl eine Abkühlung brauchte? Die anderen Hochzeitsgäste und ihr Ehemann Tom schlossen sich der blonden Beauty an. So zeigen weitere Bilder auch die gesamte Tokio Hotel-Besetzung in Badeshorts. Toms Zwilling Bill Kaulitz (29) setzte dabei auf bunte Muster.

Einer, den man auf diesen und auch allen anderen Hochzeits-Paparazzi-Fotos nicht zu Gesicht bekommt, ist Heidis Vater Günther Klum. Er soll sich zu der Zeit der Trauung in einer Kneipe in Odenthal aufgehalten haben. Bestätigt sind diese Gerüchte bis dato aber noch nicht.

