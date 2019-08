Gestern stieg die Hochzeit des Jahres: Germany's next Topmodel-Oberhauot Heidi Klum (46) nahm den Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (29) zum Ehemann. Die große Sause stieg auf der Luxusjacht Christina O vor der traumhaften Urlaubsinsel Capri. Doch seit immer mehr und mehr Paparazzi-Aufnahmen der dreitägigen Festivitäten veröffentlicht werden, fragen sich viele nur eins: Wo ist eigentlich Model-Papa Günther Klum? Jetzt ist ein erster Hinweis zu seinem Aufenthaltsort während der Hochzeit aufgetaucht.

Diese lieferte nun Express. Laut dem Medium soll sich der Vater von Heidi während der Liebes-Zeremonie auf Capri nicht mal in der Nähe der Insel aufgehalten haben. Vielmehr soll er sich in einer Kneipe in Odenthal in der Nähe von Bergisch Gladbach vergnügt haben. Bestätigt wurden diese Informationen bis dato aber noch nicht. Eigentlich gelten Günther und seine Tochter als sehr eng verbunden, privat wie beruflich.

Die Abwesenheit des Familienoberhauptes schien der Trauung aber keinen Abbruch getan zu haben. Im Gegenteil, vor und nach dem Jawort sah man die frisch getrauten Turteltauben meistens beim Knutschen.

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum am Hochzeitstag

Carlo Hermann/ActionPress Heidi Klum und Tom Kaulitz mit den Tokio Hotel-Kollegen Georg und Gustav

