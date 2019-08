Cara Delevingne (26) ist unter der Haube! Erst vor wenigen Wochen machte es die Laufstegschönheit offiziell: Sie und Schauspielerin Ashley Benson (29) sind seit über einem Jahr glücklich miteinander. Im Juli gab es bereits erste Gerüchte über eine mögliche Verlobung der beiden. Immerhin zeigten sie sich mit verdächtigen Ringen – und tatsächlich: Cara und Ashley haben nun Nägel mit Köpfen gemacht und sich in Las Vegas das Jawort gegeben.

Wie Mirror berichtet, wurden die beiden Frauen in der Little White Chapel getraut und zahlten dafür 270 Euro. Michael Kelly, der Besitzer der Kapelle, erklärte im Interview mit Sun on Sunday, dass die zwei sehr verliebt gewesen seien. "Man konnte sehen, dass sie es ernst meinten und es nicht nur aus Spaß gemacht haben. Sie wollten es simpel, ruhig und einfach", verriet er weiter.

Nach der Zeremonie ging es für die Bräute und die kleine Hochzeitsgesellschaft mit einem pinken Cadillac zur After-Wedding-Sause. Unter anderem sollen Game of Thrones-Star Sophie Turner (23), die Jonas Brothers und Hollywood-Star Charlize Theron (43) mit dabei gewesen sein, als Cara und Ashley den Bund fürs Leben eingingen.

KCS Presse / MEGA Schauspielerin Ashley Benson und Model Cara Delevingne

Craig Barritt / Getty Images Ashley Benson und Cara Delevingne

MEGA Ashley Benson und Cara Delevingne im September 2018

