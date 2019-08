Familienbruch bei Severino Seeger: Der DSDS-Sieger hat in seinem Leben schon einige Tiefschläge miterleben müssen – sein Privatleben blieb aber bis zuletzt davon verschont. Fünf Jahre ist der Sänger mit seiner Frau Rea verheiratet, doch nun hat ihre Liebe ein jähes Ende gefunden: Severino bestätigte nun, dass zwischen ihnen alles aus sei – die beiden sind bereits aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen!

"Rea und ich haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt und das hat am Ende nicht mehr für eine Beziehung gereicht", berichtete Severino nun im Gespräch mit Bild. Ihre Ansichten, wie ihr weiteres Leben verlaufen solle, seien einfach zu verschieden. Einen Rosenkrieg werde es aber nicht geben: "Es gibt keinen Streit zwischen uns, wir sind weiter Freunde und füreinander da – schon wegen unserer Tochter", erklärte er. Inzwischen lebt das Ex-Paar bereits in getrennten Wohnungen.

Rea sieht das übrigens ganz ähnlich: Sie gehe mit keinem negativen Gefühl aus der Partnerschaft heraus! "Severino und ich haben gemeinsam viel Schönes erlebt, aber auch viel Negatives durchgemacht. Das verbindet uns für immer. Er bleibt mein Freund und ich stehe nach wie vor hinter ihm", schloss sie ab. Neue Beziehungen sollen beide bis dato nicht führen.

Instagram / severino_official_ Severino Seeger mit Tochter Mia im Schwimmbad

Getty Images Severino Seeger und seine Frau Rea bei "Let's Dance" 2015

Instagram / severino_official_ Severino Seeger, DSDS-Sieger 2015

