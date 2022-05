Fließt zwischen Sharon Trovato (30) und Severino Seeger (35) immer noch böses Blut? Die TV-Detektivin und der DSDS-Sieger von 2015 waren 2020 für mehrere Monate ein Paar. Die Trennung erfolgte allerdings alles andere als im Guten. Sharon warf Severino unter anderem vor, dass er sich nicht ernsthaft binden könne und zu sehr auf sich bezogen sei. Wie blickt sie heute auf das Ganze zurück?

Beim Bildrenntag in Gelsenkirchen waren sowohl Sharon als auch Severino zu Gast – freiwillig begrüßt hätten sie sich nicht. "Aber wäre er gekommen, hätte ich ihm ganz normal Hallo gesagt und dann wären wir wieder getrennte Wege gegangen. Also ich habe diesem Menschen einfach nichts mehr zu sagen", stellte Sharon im Promiflash-Interview klar. Ihr Verflossener sieht das offenbar ähnlich. Der Sänger betonte: "Ich brauche da keinen Kontakt. Der Kontakt ist auch so keine Freundschaft wert." Dennoch wünsche er ihr für die Zukunft alles Gute.

Während Severino aktuell wieder glücklich vergeben ist, ist Sharon noch auf der Suche nach ihrem Mr. Right. "Ich wäre schon langsam wieder dazu bereit, jemand Neuen kennenzulernen, nur ist das gar nicht so einfach", gab die Ex-Kampf der Realitystars-Kandidatin zu verstehen. Auf eine Datingshow habe sie zumindest eher weniger Lust: "Da sträube ich mich immer so gegen, aber ich will niemals nie sagen."

Anzeige

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige

Instagram / severino_official_ Severino Seeger und seine Freundin Nadine im Oktober 2021 in Tunesien

Anzeige

Instagram / sharon_trovato_official Sharon Trovato im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de