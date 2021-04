Severino Seeger (34) ist wieder im absoluten Liebesglück! Zuletzt hatte der DSDS-Gewinner von 2015 mit seinem Liebesleben für ordentlich Schlagzeilen gesorgt: Nach der Trennung von seiner Ehefrau Rea machte der Sänger seine Beziehung zu der TV-Detektivin Sharon Trovato bekannt. Doch bereits nach kurzer Zeit gingen der Musiker und die TV-Bekanntheit wieder getrennte Wege. Jetzt hat es erneut gefunkt: Severino ist wieder vergeben – und glücklicher denn je!

"Durch sie habe ich Ruhe und musikalisch meine Richtung gefunden", schwärmte Severino gegenüber Bild von seiner Partnerin. Doch wer ist die neue Frau an seiner Seite? Sie heißt Nadine Mai und kommt aus München. Die Sozialpädagogin und der Musiker sind sich bereits 2016 bei einem Fußballspiel über den Weg gelaufen – vor rund acht Monaten kam es zu einem ersten Treffen. "Ich war – um ehrlich zu sein – im Single-Modus und auf Jagd", gab Severino offen zu. Doch schon nach kurzer Zeit sei ihm klar geworden, dass Nadine die Richtige sei.

Und auch mit Severinos sechsjähriger Tochter scheint Nadine bestens auszukommen. "Severino hat mir gezeigt, was Liebe ist", zeigte sich auch die 37-Jährige hellauf begeistert. Die beiden sind nicht nur ein Liebespaar, sondern auch Geschäftspartner – so unterstützt Nadine ihren Severino ab sofort auch als Songwriterin und spielte bereits in einem seiner Musikvideos mit. Ein gemeinsames Zuhause haben die beiden ebenfalls schon.

