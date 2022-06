Wie steht Severino Seegers (35) Freundin zu seinem Leben in der Öffentlichkeit? Vor über einem Jahr gab der DSDS-Sieger von 2015 bekannt, dass er wieder in einer Beziehung ist. Mit seiner Liebsten Nadine ist er überglücklich – in ihrer Zukunft planen sie nichts mehr ohneeinander. Sogar beruflich steht die Sozialpädagogin dem Sänger zur Seite. Doch hätte sie vielleicht auch mal Lust, ihn in eine Pärchen-Show wie Das Sommerhaus der Stars zu begleiten?

Im Interview mit Promiflash verriet Nadine, dass sie von einer Show-Teilnahme im Allgemeinen zumindest nicht ganz abgeneigt wäre: "Es kommt, glaube ich, darauf an, was für ein Format das ist und mit großer Überlegung, warum nicht?" Selbst in der Öffentlichkeit stehen wolle sie jedoch eher weniger. "Ich bin die Begleitperson. Ich unterstütze den Severino nur da, wo es geht und bin an seiner Seite, aber der Star ist doch eindeutig er", betonte die Brünette.

Auch wenn Severino und Nadine überglücklich miteinander sind, wollen sie nichts überstürzen. Eine Hochzeit oder gar gemeinsame Kinder stehen bei den beiden erst mal nicht auf dem Plan. "Davon sind wir noch weit entfernt. Da lassen wir uns beide sehr, sehr viel Zeit", erzählte der 35-Jährige.

Instagram / severino_official_ Severino Seeger, Künstler

Instagram / din1903 Severino Seeger und seine Freundin Nadine im März 2022

Instagram / severino_official_ Severino Seeger, Sänger

