In Tunesien: DSDS-Gewinner Severino Seeger hat sich verlobt

Jetzt ging alles doch viel schneller als gedacht. Severino Seeger (35) schwebte nach der Trennung von Sharon Trovato (31) wieder auf Wolke sieben: Die schöne Nadine hatte das Herz des DSDS-Gewinners von 2015 erobert. Die beiden sind seit rund zwei Jahren ein Paar und planten bereits eine gemeinsame Zukunft. Mit dem Heiraten wollten sich die zwei eigentlich noch Zeit lassen. Doch der erste Schritt ist getan: Severino und Nadine haben sich verlobt.

Wie Bild berichtet, machte der Sänger seiner Liebsten im Tunesien-Urlaub einen Antrag. "Ich weine nie, aber das war völlig überraschend! Ich habe immer gesagt, dass mir Heiraten nicht wichtig ist. Und nach zweieinhalb Wochen Urlaub rechnet man mit so etwas am letzten Tag nicht", verriet Nadine überglücklich. Auch für Severino war es ein außergewöhnlicher Moment: "Das war ergreifend, ich habe sie noch nie so gesehen!"

Heiraten wollen die beiden allerdings erst 2024. Severino scherzte: "Bis dahin hat sie genug Zeit, sich ein Kleid auszusuchen." Doch Nadine hat offenbar andere Pläne: "Ich heirate in Hose", erwiderte sie. Für Severino scheint das kein Problem zu sein: "Dann können wir auch schon morgen starten!"

Severino Seeger im November 2019

Severino Seeger und seine Freundin Nadine im März 2022

Severino Seeger, Künstler

