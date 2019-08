Es ist vollbracht – bei einer Zeremonie auf hoher See nahm Kultblondine Heidi Klum (46) gestern den Tokio Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (29) in traumhafter Kulisse vor Capri zum Ehemann. Mit dabei waren viele Freunde und Wegbegleiter des Germany's next Topmodel-Oberhaupts wie etwa Wolfgang Joop (74) oder Thomas Hayo. Wie einige Paparazzi-Aufnahmen zeigen, sind Heidi und Tom stets zum Turteln und Knutschen aufgelegt. Auch am Tag nach dem Jawort können die beiden nicht die Lippen voneinander lassen.

Wie Fotoaufnahmen vom Kater-Brunch nach der Hochzeit zeigen, sind die frisch getrauten Eheleute immer wieder am Busseln und werfen sich sehr verliebte Blicke zu. Manchmal wirkt es sogar fast so, als würden die beiden alles um sich herum vergessen und ihre Gäste komplett ausblenden – die zwei sind offensichtlich bis über beide Ohren verliebt. Der After-Wedding-Brunch findet übrigens in dem exklusiven Restaurant La Fontinela statt, das am einfachsten per Boot erreicht wird.

Ein weiterer besonderer Star-Gast auf der Hochzeit war Spice Girls-Sängerin Mel B. (44), die beiden saßen zusammen in der Jury von America's Got Talent. Sie war eine der ersten, die die Hochzeits-Afterparty verließ, die eigentlich bis 4 Uhr ging. Auf Instagram teilte die Musikerin noch ein gemeinsames Capri-Bild von sich und Heidi, um ihr nochmal alles Liebe zum Jawort zu wünschen.

Carlo Hermann/ActionPress Tom Kaulitz und Heidi Klum in einem Restaurant 2019

SplashNews.com Tom Kaulitz und Heidi Klum 2019 im Restaurant La Fontelina

Instagram / officialmelb Mel B. und Heidi Klum 2019 auf Capri

