Wer sind denn diese beiden großen Jungs? Seitdem die Beziehung zwischen Britney Spears (37) und Kevin Federline (41) in die Brüche gegangen ist, gab es immer wieder Streit um das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder Jayden (12) und Sean (13). Mittlerweile sollen zwar beide Elternteile regelmäßigen Umgang mit den Kids haben, in der Öffentlichkeit hat man die aber schon lange nicht mehr gesehen. Nun postet Schwester Jamie Lynn (28) Schnappschüsse mit ihren Neffen bei einem Baseballspiel: Und die sind mittlerweile ziemlich groß geworden.

Als freche, kleine Blondschöpfe haben viele die beiden Jungs noch in Erinnerung. Bei gemeinsamen Auftritten mit ihrer Mama hatten die Kids häufig schelmisch in die Kamera gegrinst. Auf den Pics, die ihre Tante nun auf Instagram mit ihrer Fangemeinde teilt, sind Sean und Jayden jedoch kaum wiederzuerkennen. Beide haben mittlerweile die dunkle Haarfarbe ihres Daddys und sind zu stylischen Teenagern herangewachsen. Während sie früher glatt als Zwillinge hätten durchgehen können, sehen sich die beiden mittlerweile überhaupt nicht mehr so ähnlich.

Jamies Follower sind von den plötzlich so erwachsen gewordenen Britney-Sprösslingen jedenfalls total überrascht und völlig aus dem Häuschen. "Oh Gott, sie sind so groß geworden" und "Sie haben sogar schon Haare an den Beinen" sind nur zwei von vielen Kommentaren der erstaunten User. Zeit mit der Familie verbringen die pubertierenden Jungs aber offenbar noch immer gerne: Den Besuch im Baseballstadion mit Tante Jamie und Cousine Maddie (11) scheinen die Brüder in vollen Zügen zu genießen.

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Sean und Jayden 2013

Jon SooHoo/LA Dodgers/Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen in Los Angeles 2013

Instagram / jamielynnspears Jamie Lynn Spears mit ihrer Tochter Maddie und ihren Neffen Sean und Jayden

