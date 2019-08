Fieses Mom-Shaming bei Snooki (31)! Reality-TV-Bekanntheit Nicole Polizzi hat vor einigen Wochen ihr drittes Kind bekommen. Der kleine Angelo James hat das Leben von Snooki mächtig auf den Kopf gestellt. Wie sie mit dem Stress umgeht, sich um zwei Kleinkinder und ein Neugeborenes zu kümmern, teilte sie jetzt mit einem Foto im Netz – und kassierte dafür gleich eine Unmenge an bösen Kommentaren.

Auf Instagram teilte der Jersey Shore-Star einen Schnappschuss aus seinem Alltag als dreifache Mutter. Auf dem Bild sieht man Snooki, die gleichzeitig an einem Glas Rotwein nippt und ihren Sohn füttert. "Wie ist das Leben einer Mutter mit zwei Kindern und einem Neugeborenen? So", scherzte die 31-Jährige in der Bildunterschrift. In Form eines Hashtags schrieb sie außerdem: "Ich bin eine gute Mutter, ich schwöre." Manche ihrer Fans konnten den Humor der Amerikanerin allerdings nicht teilen und schwangen sogleich die Moralkeule. Kommentare wie "Du solltest keinen Alkohol trinken, wenn du dein Baby stillst" oder "Ich melde dich heute beim Jugendamt und hoffe, sie nehmen deine Kinder und geben sie an jemanden mit mehr Verantwortung", musste die Mutter deshalb über sich ergehen lassen.

Das ließ der Fernsehstar natürlich nicht auf sich sitzen und verteidigte sich in der Kommentarspalte. Sie tue alles, was nötig sei, um ihre Muttermilch für ihr Kind zu reinigen. "Lass' eine Mama leben", beendete sie die Diskussion.

Instagram / snooki Snooki im Juli 2019

Anzeige

Instagram / snooki Snooki und ihr Sohn Angelo

Anzeige

Instagram / snooki Snooki mit ihren drei Kindern Lorenzo, Angelo und Giovanna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de