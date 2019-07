Was für eine heiße frischgebackene Mama! Erst am 30. Mai hatte Snooki (31) diese freudige Nachricht mit ihren Fans geteilt: Sie ist zum dritten Mal Mutter geworden. Neben dem alltäglichen Familienwahnsinn stand für die Reality-Beauty aber offenbar auch jede Menge Sport auf dem Tagesplan. Bereits zwei Wochen nach der Geburt zeigte sie sich mit flachem Bauch im Bikini. Jetzt legte das TV-Gesicht nach: In einem sexy Badeanzug präsentiert Snooki ihren After-Baby-Body!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Nicole Polizzi, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, einen Schnappschuss, der sie in einem hochgeschlossenen Einteiler zeigt – aber der hat rein optisch dennoch einiges zu bieten! Dank des transparenten Stoffes des Swimsuits liegt der Blick auf das Wahnsinns-Dekolleté der Jersey Shore-Beauty frei. Das goldene Fischschuppenmuster schmeichelt Snookis Kurven zusätzlich: Von einem Babybauch ist nichts mehr zu erkennen. Um Werbung für ihre neue Schwimmmoden-Linie zu machen, legte sie kurz darauf nach und posierte in einem High-Waist-Höschen und einem bunten Bikini-Oberteil.

Bereits ihr letzter Post im Bikini hatte für Aufregung bei den Followern der 31-Jährigen gesorgt. Denn obwohl Sohnemann Angelo erst zwei Wochen zuvor auf die Welt gekommen war, war von einem Bäuchlein kein bisschen mehr zu sehen. Einen Witz konnte sich Snooki zu dem Pic aber nicht verkneifen: "Wenn ihr näher heranzoomt, könnt ihr sehen, dass ich immer noch meine Windel trage."

Instagram / snooki Snooki mit ihren drei Kindern Lorenzo, Angelo und Giovanna

Instagram / snooki Snooki, Realitystar

Instagram / snooki Snooki im Juni 2019

