Stahlen Heidi Klums (46) Töchter Leni (15) und Lou (9) ihr an ihrem großen Tag etwa die Show? Samstag gab die Germany's next Topmodel-Chefin ihrem Traummann Tom Kaulitz (29) auf einer Jacht vor Capri das Jawort. Mit dabei waren natürlich auch ihre vier Kinder, die in die Zeremonie mit eingebunden waren: So führte sie etwa ihr ältester Sohn Henry (13) zum Altar, während die beiden Töchter Leni und Lou als Brautjungfern fungierten. In ihren weißen Kleidern sahen die Mädchen sehr hübsch und beinahe erwachsen aus.

Während ihre Mama auf ein voluminöses Wolken-Kleid mit Glitzer-Details setzte, waren die weißen Roben des Nachwuchses eher schlicht gehalten. Sie hatten einen süßen Carmen-Ausschnitt und waren figurbetont geschnitten. Dazu trugen die beiden Blumenschmuck im Haar. Insgesamt machten Leni und ihre jüngere Schwester Lou neben ihrer prominenten Mutter eine tolle Figur.

Die ersten Bilder von Heidis bauschiger Brautrobe wiederum sorgten im Netz für wenig Begeisterung. Viele hatten offenbar andere Erwartung gehabt und fanden, dass der Style der 46-Jährigen ein wenig zu voluminös war. Außerdem habe das Kleid nicht gut gesessen. Findet ihr, dass die Outfits von Leni und Lou hübscher waren? Stimmt ab!

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Jawort

Anzeige

Splash News Tom Kaulitz und Heidi Klum am Hochzeitstag

Anzeige

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Findet ihr, dass die Outfits von Leni und Lou hübscher als Heidis waren? Ja, auf jeden Fall! Nö, Heidis Kleid war ein echter Traum! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de