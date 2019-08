Endlich haben sie Ja gesagt! Monatelang hielten Supermodel Heidi Klum (46) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (29) mit Hochzeitsgerüchten die Medien auf Trab. Nun sind die beiden auf einer traumhaften Jacht vor Capri tatsächlich den Bund der Ehe eingegangen. Ganz in Weiß stand sich das Brautpaar vorm Altar auf der Christina O gegenüber. Bei den Fans kommt Heidis XXL-Robe mit Blumenornamenten allerdings gar nicht so gut an. Die Promiflash-Leser haben abgestimmt und sind vom Kleid der Blondine total überrascht.

Die Umfrage zum Brautoutfit der Beauty fiel ziemlich eindeutig aus: 85,3 Prozent (Stand: Samstag, 21.41 Uhr) stimmten ab, dass sie sich Heidis Hochzeitskleid anders vorgestellt hätten. Von insgesamt 1.520 abgegebenen Votes, fanden nur 224 (14,7 Prozent), dass der Wolken-Look der Germany's next Topmodel-Schirmherrin ausgezeichnet stehen würde. Ist dieses Meer aus weißem Stoff den Fans etwa zu viel des Guten? Ganz offenbar hätten sie sich eine modernere Variante und etwas mehr Haut gewünscht – und finden, dass das Kleid ihr gar nicht richtig passt.

"Wohl eher Windbeutel meets Klum", kommentiert ein Facebook-User beispielsweise ein Bild des Kleides, während ein anderer der Meinung ist, dass der Brustbereich überhaupt nicht richtig sitzt. Bisher konnte man den Heiratslook der Laufstegschönheit aber noch nicht in seiner ganzen Pracht erkennen. Gut möglich, dass sie die Netzgemeinde am Ende doch noch mit ihrem persönlichen Traum in Weiß begeistern kann.

Splash News Heidi Klum und Tom Kaulitz beim Jawort

Anzeige

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Splash News Heidi Klum bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de