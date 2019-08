Bert Wollersheim (68) hat allen Grund zur Freude: Er hat sein fahrbares Schätzchen zurückbekommen! Vor Kurzem teilte die Rotlichtlegende mit, dass die Polizei seinen heiß geliebten Cadillac gestoppt hat. Warum? Die TÜV-Plakette kam den Beamten komisch vor, sie witterten Betrug. Außerdem seien ihnen auch abgefahrene Vorderreifen sowie ein längst abgelaufener Verbandskasten ein Dorn im Auge gewesen. Bert war außer sich, doch inzwischen haben sich die Gemüter allem Anschein nach wieder beruhigt.

Der 68-Jährige kann wieder strahlen! "Quasi on the road again", teilte er bei Instagram mit und spielte darauf an, dass sein Auto fast wieder über die Straßen rollt. Zudem schrieb Bert: "Aus etwas Blödem kann was Gutes entstehen", und bedankte sich damit bei einer Werkstatt, die den Ami-Schlitten offenbar spontan auf Vordermann gebracht hat. Dennoch dürfte noch nicht geklärt sein, wie es im vermeintlichen Plaketten-Fälschungsfall weitergeht und ob der Reality-Star mit Konsequenzen rechnen muss.

Tatsächlich hängt die gesamte Familie an der Luxuskarosserie! Im Januar 2018 heiratete seine Tochter Deborah den Profifußballer Fatih Candan – besonderes Hochzeits-Highlight: Das Brautpaar wurde von Papa Bert höchstpersönlich im Cadillac kutschiert.

