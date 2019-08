Bewegendes Statement von Stacey Solomon (29)! Erst im Mai ist die Sängerin zum dritten Mal Mama geworden. Schon während ihrer Schwangerschaft hatte sie immer wieder ehrliche Einblicke in ihr Leben gegeben – und auch seit der Geburt teilt Stacey regelmäßig intime Updates aus ihrem Leben als frischgebackene dreifache Mutter. In ihrem aktuellen Post sprach die Musikerin jetzt über das Stillen: Nach wochenlanger Tortur kann sie Sohn Rex endlich schmerzfrei die Brust geben!

Auf einem Instagram-Bild strahlt Stacey in die Kamera, während sie ihren Sohnemann stillt – das schien bis vor Kurzem noch undenkbar gewesen zu sein: "Vor einiger Zeit fürchtete ich mich davor.” Es sei aber schön, seine verkrampften Zehen zu entspannen und seine "blutenden Brustwarzen" nicht mehr pflegen zu müssen. "Ich habe es nie geschafft, ausschließlich zu stillen", erinnerte sich die Ex-X Factor-Kandidatin. Stattdessen habe Rex Brust und Fläschchen bekommen, was bei ihnen funktioniert habe. Ein Blick auf das Pic mache ihr klar, wie sehr sie sich damals selbst unter Druck gesetzt habe.

"Ich wollte es so sehr lieben und hatte mir vorgestellt, wie 'einfach', 'bequem' und 'selig' es sein würde und es war keines dieser Dinge", erklärte Stacey. Sie habe niemandem geglaubt, dass es irgendwann besser und "fast schmerzlos" werden würde – aber das sei es geworden. Viele Userinnen freuten sich über ihre offenen und ehrlichen Worte: Sie würden ihnen Hoffnung geben.

