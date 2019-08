Vergangenen Samstag schworen sich Heidi Klum (46) und ihr Traummann Tom Kaulitz (29) die ewige Liebe und schipperten auf einer luxuriösen Jacht vor der Insel Capri in den Hafen der Ehe. Zu den prominenten Gästen der romantischen Zeremonie zählten unter anderem Sänger Sasha (47) und Designer Wolfgang Joop (74). Der langjährige Vertraute und Freund der Modelmama fand jetzt zuckersüße Worte für das frisch vermählte Paar.

Sichtlich von seinen Gefühlen übermannt freut sich der 74-Jährige über das erneute Liebesglück seiner einstigen Germany's next Topmodel-Kollegin und schwärmte gegenüber RTL: "Noch mal so fett die Liebe des Lebens zu treffen, das ist schon mehr als heiß." Nach den beiden gescheiterten Ehen mit Ric Pipino (verh. 1997–2002) und Seal (verh. 2005–2014) hat die Blondine nun offenbar ihren Mann fürs Leben gefunden.

Für Braut und Bräutigam gab es von Modeschöpfer Wolfgang ein ganz besonderes Geschenk. So plauderte er bereits am Freitag vor der Hochzeit aus, was er für das Hochzeitspaar im Gepäck hat: "Das sind zwei große Hemden im Partnerlook mit einem Rosenkranz drauf gemalt."

MEGA Tom Kaulitz und Heidi Klum sowie Wolfgang Joop bei der Wedding-Dinner-Party

Getty Images Wolfgang Joop und Heidi Klum 2017 in Oberhausen

SplashNews.com Heidi Klum und Tom Kaulitz 2019 in der Nähe von Capri

