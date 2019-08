Hängt bei Katie Price (41) und ihrem Partner Kris Boyson der Haussegen schief? Eigentlich wirkte das Reality-Sternchen in den vergangenen Wochen besonders glücklich mit seinem Freund. Kein Wunder – immerhin hat der Beau der 41-Jährigen einen Heiratsantrag gemacht und erst kürzlich präsentierte sie noch stolz ihren Verlobungsring. Doch nun sorgt die aktuelle Folge von Katies Reality-Show für eine Menge Wirbel: Hat Kris sie etwa betrogen?

In der neusten Episode von My Crazy life fliegen bei dem Paar ordentlich die Fetzen. Als Katie Kris dabei beobachtet, wie er einer unbekannten Frau Nachrichten schreibt, zieht sie sofort den Schluss: Ihr Auserwählter muss ihr untreu sein! Zwar streitet Kris sofort alles ab und klärt die Situation auf – dennoch tut die TV-Beauty sich schwer damit, ihm zu glauben. "Ich bin in der Vergangenheit so oft verletzt worden, dass es mir nicht leichtfällt, jemandem zu vertrauen", gibt sie offen zu. Vor allem die Untreue ihres Ex' Kieran Hayler (32) habe tiefe Wunden bei ihr hinterlassen.

Wie das Ganze ausgegangen ist, wird in der Episode nicht gezeigt. Da die Dreharbeiten für diese Szenen jedoch mindestens ein paar Wochen zurückliegen, dürfte sich das Drama mittlerweile erledigt haben – sonst hätte Katie ja wohl kaum Kris' Heiratsantrag angenommen. Könnt ihr ihre Angst nachvollziehen, erneut hintergangen worden zu sein? Stimmt ab!

Instagram / officialkatieprice Katie Price, August 2019

Anzeige

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price im Februar 2014

Anzeige

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price

Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, dass Katie Angst hat, erneut betrogen zu werden? Ja, natürlich! Nein – Kris ist nicht Kieran. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de