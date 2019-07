Jetzt also doch! Bereits im vergangenen Jahr gab es zahlreiche Spekulationen, dass sich Katie Price (41) und ihr Toyboy Kris Boyson verlobt hätten. Immerhin zeigte sie sich im Urlaub mit ihrem Freund plötzlich mit einem fetten Klunker am Finger. Das Busenwunder dementierte die Gerüchte jedoch lange Zeit – bis jetzt: Katie gab nun bekannt, dass ihr Lover ihr tatsächlich die Frage aller Fragen gestellt und sie Ja gesagt hat!

In der TV-Show Loose Women ließ die 41-Jährige die Bombe platzen: "Kris hat den Ring für diesen Finger gekauft, also... Ich habe Liebe in meinem Leben", schwärmte das Reality-Sternchen. Offenbar hat die Blondine in dem Hottie endlich den Mann fürs Leben gefunden. "Er ist ein guter Kerl, er ist so gut mit Harvey", verriet sie weiter. Ihr Sohn sei außerdem besessen von ihm.

Die süße Liebesgeschichte hat nur einen Haken, denn: Noch ist Katie offiziell mit ihrem Ex Kieran Hayler (32) verheiratet. Das Paar gab sich 2013 das Jawort und trotz ihrer Trennung im Mai 2018 sind die beiden noch nicht geschieden. Eine Hochzeit mit Kris steht also vorerst noch nicht an.

Getty Images Katie Price im Oktober 2017

Instagram / krisboyson Kris Boyson und Katie Price

Getty Images Kieran Hayler und Katie Price im Februar 2014

