Arbeitet der britische Kronprinz etwa an einer Schauspielkarriere? Prinz Charles (70) feierte im vergangenen Jahr seinen 70. Geburtstag. Kein Grund für den Monarchen, sich zurückzulehnen: Gerade erst erregte der vierfache Großvater Aufsehen, als er bei einem Besuch in Schottland im traditionellen Kilt aufschlug und sich die Presse die Frage nach der Unterwäsche stellte. Nun wurde bekannt, dass Charles derzeit über ein besonderes Angebot nachdenkt: Er könnte im nächsten James Bond-Film zu sehen sein!

Prinz Charles wurde eine Nebenrolle angeboten, als er vor einigen Wochen die "James Bond"-Dreharbeiten in den Londoner Pinewood-Studios besuchte, wie die Sun berichtet. Am Set traf er auch den Hauptdarsteller Daniel Craig (51), der den Monarchen bereitwillig herumführte. Die Macher des Streifens haben eine klare Meinung zu einem Auftritt von Charles vor der Kamera: "Die Produzenten wünschen sich sehnlichst, ihn unter Vertrag zu nehmen", verriet ein Insider gegenüber der Zeitung – spielen würde Charles sich selbst.

Der 70-Jährige soll derzeit darüber nachdenken, ob er die Rolle annimmt. Damit würde er in die Fußstapfen seiner Mutter treten: In einem Einspieler auf der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London 2012 war die Queen als Bond-Girl an Daniel Craigs Seite zu sehen.

WENN.com Prinz Charles, britischer Thronfolger

Getty Images Prinz Charles und Daniel Craig am Set von "James Bond", Juni 2019

Getty Images Prinz Charles bei der Taufe von Prinzessin Charlotte im Juli 2015

