Ist Bachelorette Gerda Lewis (26) etwa prüde? Aktuell wird die Blondine noch von 12 sexy Jungs umgarnt und zeigt sich dabei richtig flirtbereit. Zwischen der ehemaligen GNTM-Kandidatin und dem ein oder anderen Rosenanwärter wurde es in den vergangenen Folgen bereits richtig heiß – und auch mit Körperkontakt hatte Gerda dabei kein Problem. In der Show gibt die TV-Beauty nun aber zu: Beim Austausch intimer Zärtlichkeiten geht sie nicht immer so schnell ran.

"Mein erstes Mal war mit 21. Ich bin Spätsünderin", erklärt die Herrin der roten Schnittblumen während der vierten Folge der RTL-Kuppelshow, die gerade über die Bildschirme flimmert. Auch bei der Auswahl der Orte für den Akt der Liebe mag es die 26-Jährige lieber klassisch. Bei einer Partie "Ich hab' noch nie..." mit sechs der Rosen-Boys gibt sie zu, dass sie noch nie Sex außer Haus hatte. Die Jungs hingegen sind im Vergleich zur Dame der Begierde alles andere als scheu. Alex (31), David, Tim, Keno, Serkan und Luca, die den Tag mit der Influencerin verbringen durften, gaben zu, alle schon einmal Sex unter freiem Himmel gehabt zu haben. "Die Jungs konnten es nicht glauben, weil jeder sonst was im Freien hatte", stellt die Internet-Bekanntheit erstaunt fest.

Nach einer Studie im Auftrag des Onlineportals Secret.de legen die Deutschen im Durchschnitt bereits mit 17 Jahren los. Damit ist die Bachelorette im Vergleich zu anderen tatsächlich ziemlich spät dran. Dass sie mittlerweile sexuell aber doch ziemlich aktiv ist, gibt Gerda beim Dirty-Talk mit den Jungs kurz darauf noch zu. Innerhalb ihrer vier Wände hat das Model schon an den verschiedensten Plätzen die intime Zweisamkeit genossen.

