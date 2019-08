Elena Miras (27)' Auftritt polarisiert. Schon in der zweiten Folge von Das Sommerhaus der Stars geriet die temperamentvolle Schweizerin mit ihrem Partner Mike Heiter aneinander. Weil der Muskelmann bei einem Spiel nicht genügend Fragen über ihre Beziehung richtig beantwortete, beschimpfte sie ihn und sprach sogar von einer Trennung. Für die Ex-Sommerhaus-Teilnehmer Stephanie Schmitz (25) und Julian Evangelos (27) war das zu viel des Guten.

Im Promiflash-Interview sprachen sie über die heißblütige Beauty, die sie noch bestens aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Love Island vor zwei Jahren kennen. Über Elenas Ausraster in der portugiesischen Finca meinte Stephie dann: "Ich hätte mir Beleidigungen von Julian während der Spiele nicht gefallen lassen. Zu einer Beziehung gehört auch ein gewisser Respekt und dass man den dann in so einer Drucksituation verliert, kann man irgendwo nachvollziehen, aber irgendwann ist dann auch Schluss." Es gäbe eben eine gewisse Grenze, die man nicht überschreiten sollte.

Julian und Stephie hätten vergangenes Jahr ebenfalls Schwierigkeiten mit den Spielen gehabt, aber er würde es nie übers Herz bringen, seine Liebste so fertigzumachen. "Ich habe ja auch einen riesigen Ehrgeiz und bin mega-temperamentvoll, aber den Gedanken zu haben, dass ich Stephie bei einem Spiel beleidigen könnte, wäre mir niemals in den Kopf gekommen", stellte er klar. Unabhängig von der Situation oder den "Fehlern" eines Partners seien Beleidigungen einfach ein No-Go.

