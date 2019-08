Die dritte Folge von Das Sommerhaus der Stars hatte es in sich. Neben spaßigen Spielen und einem Nachrückerpaar hatte das Reality-TV-Format aber vor allem jede Menge Streit parat. Im Mittelpunkt vieler Auseinandersetzungen standen Michael Wendler (47) und seine Partnerin Laura Müller (19). Nur doof, dass die es sich mit ihren Mitbewohnern so kurz vor der ersten Eliminierung so richtig verscherzt haben: Jetzt müssen der Schlagerstar und die Schülerin das Sommerhaus verlassen.

Die erste Stimme vergab Elena Miras (27) – und feuerte direkt gegen den Musiker. Die Entscheidung sei der Ex-Love Island-Kandidatin und ihrem Partner Mike Heiter überhaupt nicht schwergefallen: "Michael, für mich bist du komplett falsch. Deine Maske ist gefallen. Die ist nicht nur gefallen: Die ist komplett zerstört worden." Dieser Meinung schloss sich Ex-DSDS-Star Menowin Fröhlich (31) an: "Das, was du mir so gegenüber erwähnt hast, war einfach mimiklos und kalt", stellte er fest. Auch Roland und Steffi Bartsch stimmten für die beiden Wahlamerikaner.

Ähnlich enttäuscht von dem Paar waren Johannes Haller (31) und Yeliz Koc (25). Die Bachelor in Paradise-Teilnehmer hatten sich eigentlich auf den "Sie liebt den DJ"-Interpreten und seine Liebste gefreut. "Vielleicht hätten wir noch mal ein Gespräch suchen sollen, aber wir hätten uns auch gewünscht, dass ihr auf uns zukommt", erklärte Johannes. Party-Sänger Willi Herren (44) sah das jedoch etwas drastischer: "Der Michael ist ein überheblicher, ein arroganter Vogel – sagen wir es mal so." Mit fünf Stimmen war Wendler und Lauras Schicksal besiegelt, aber traurig waren die beiden nicht darüber. "Ich bin sehr glücklich über die Entscheidung, dass wir heute das Haus verlassen dürfen", teilte die 19-Jährige den anderen freudestrahlend mit.

Alle Infos zu "Das Sommerhaus der Stars" im Special bei RTL.de

TVNOW / Max Kohr Mike Heiter und Elena Miras

TVNOW Menowin Fröhlich in "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler am Meer

